بداية خطة انتقام ريهام حجاج من كريم قاسم في مسلسل يوتيرن الحلقة 24

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 24، بضرب أيمن القيسوني «يوسف» لنانسي صلاح بعدما أخبرته أنها حامل في طفله، ليعنفها ويؤكد لها أنه عقيم لا ينجب وتوعد لها بالموت بعد ما دمرت حياته، وجعلته يشك في زوجته ريهام حجاج «يارا»، وطردها من بيته بملابسها.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 24

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 24، ذهب أيمن القيسوني إلى ريهام حجاج «يارا» في منزلها ليعتذر لها عما بدر منه في الفترة الأخيرة وأهداها علبة صغيرة، إلا أنها رفضت الصلح معه وأخبرته أنه جرحها ولن تنسى ما فعله بها.

ومن ضمن أحداث مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، استرجع كريم قاسم «خالد» مشهد اتفاقه مع محمود حافظ «شوقي» للنصب على «يارا» بنت خالته، وتفاجأ أن «شوقي» كان يسجل المكالمات له ولأيمن القيسوني لاستغلالهم بعد ذلك، وتمكن من الحصول على جميع هواتفه التى يسجل بها ويحتفظ «خالد» بها التى وجدتها بعد ذلك زوجته عبير صبري.

الحلقة 24 مسلسل يوتيرن

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 24، بدأت خطة ريهام حجاج «يارا» وعبير صبري للإنتقام من كريم قاسم «خالد» بعد ما أخذ منهم الأموال، واتصلت به زوجته عبير صبري لتصالحه وتعزمه على العشاء، لترسل بعدها رسالة إلى «يارا» تأكد لها بداية الخطة.