شريف سلامة: السوشيال ميديا مرض أبتعد عنه.. وعمل واحد عندي أفضل من مليون

قال الفنان شريف سلامة، إنه يعمل على تقديم عملًا واحدًا في شهر رمضان يحاول من خلاله أن يُثبت فيه موهبته الفنية.

وأضاف «سلامة» قائلاً: «عمل واحد أبرك من مليون، ولازم يكون فيه الشغف، أنا أريد أن أكون حقيقيًا ولذلك لدي تحد إن الناس تصدق إن الناس تنسى إني شريف سلامة بتاع الرومانسية والكوميدي وسأظل أسعى لهذا طوال حياتي».

موضحًا أن أهمية مسلسل فاتن أمل حربي جعلته شجاعًا في تناول الشخصية التي يقدمها في المسلسل، ولم يخف من الاتهامات التي وجهت للمسلسل، وذلك خلال استضافته في «نجوم رمضان أقربلك»، مع الإذاعية إنجي علي، على «نجوم أف إم».

الفنان عليه مسؤولية أكبر من إنه يتواجد دائما

وأضاف «سلامة»، أن الفنان يقع عليه مسؤوليات أكبر من التواجد بشكل دائم، وعليه أن يكون خفيفًا على الجمهور: «نحن مسؤولون عن ذوق الناس والارتقاء بعقولهم ولا أحب التواجد على السوشيال ميديا بشكل دائم لأنها تؤثر على الفنان وتفقده المصداقية، والناس لو عارفة هواياتي بالكامل وحياتي كيف سيصدقوا شخصيتي في فاتن أمل حربي وأنا أنغمس في شخصياتي».

موضحًا أن مرض السوشيال ميديا يجعل الشخصيات تأتي له ويجعلها شغله الشاغل، ولكنه يحاول أن يكون بعيدًا كل البعد عن هذا العالم الافتراضي.

يتعامل مع أولادة على أنهم كبار

وأوضح الفنان شريف سلامة، أنه يتعامل مع أولادة على أنهم كبار ويتحدث معهم بوعي، معبرًا بقوله: «للأسف طول الوقت بنكلم أولادنا على إنهم أطفال حتى لما يكبروا وبالتالي يلجأ لأصحابه ولكن لما تكلمه على إنه كبير ولديه وعي تفهمه تماما.

متابعًا: «أتمنى الخروج من عباءة سيف الدندراوي، فعادة ما يحدث لي وقوع بعد أي عمل أنتمي له، فأحتاج لأن أفصل تمامًا حتى أخرج من الشخصية، لكي أتمكن من قراءة أي عمل جديد»، مشيرًا إلى أن المسلسل بهر زوجته وأولاده.