الحكومة تستأنف صرف مرتبات أبريل 2022 صباح الغد

تستأنف وزارة المالية، صرف مرتبات الموظفين والعاملين بـ66 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، غدًا الثلاثاء، بعد توقف دام 4 أيام بسبب الإجازات الرسمية والعطلات بسبب الاحتفالات بأعياد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، بعدما بدأت الحكومة في صرف مرتبات الشهر يوم الأربعاء الماضي الموافق لـ 20 أبريل الجاري.

وحدد كتاب دوري صادر عن وزارة المالية في مارس الماضي، مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022، لتكون على مدار 4 أيام، تبدأ من الأربعاء 20 أبريل الجاري، وتنتهي بعد غد الأربعاء.

توقف صرف المرتبات بسبب العطلات الرسمية

وصرف العاملون والموظفون بـ 33 وزارة وجهاز وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة، مرتبات شهر أبريل 2022 يوم الأربعاء الماضي، ثم صرف الموظفون بـ 33 وزارة وجهة حكومية أخرى، مرتبات نفس الشهر يوم الخميس الماضي 21 أبريل الجاري، قبل أن تتوقف الحكومة عن صرف المرتبات بسبب العطلات والإجازات الرسمية.

ويصرف العاملون بكافة الجهات والهيئات التابعة للجهاز الإداري الـ 66 وزارة وجهة، مرتبات شهر أبريل ممن لم يتمكنوا من الصرف يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وأبزرهم العاملون والموظفون بوزارت الصحة والسكان والداخلية والتعاون الدولي والتنمية المحلية والعدل والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العمال والموظفين بهيئات الرقابة المالية والاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للرقابة الإدارية والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للطرق والكباري، وكذلك صرف مرتبات العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأعلنت الحكومة في شهر يناير 2022، زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وزيادة الحد الأدنى للأجور بعد تكليفات رئاسية؛ للتخفيف عن المواطنين الأعباء والتداعيات السلبية الناتجة عن الحرب الأوروبية التي اندلعت في 24 فبراير الماضي بين روسيا.