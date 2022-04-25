مسلسل المشوار الحلقة 24.. محمد رمضان يتواصل مع المقدم علاء

بدأت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 24 المذاع عبر شاشة قناة DMC، ومنصة Watch It الإلكترونية، بالتحقيق مع سعيد الذي يجسد دوره الفنان محمود الليثي من قبل المقدم علاء، أحمد مجدي، وسؤاله عن محمد رمضان ومكان إقامته، ولكن أنكر سعيد أنه يعلم ذلك، وأن ماهر بريء وليس له علاقة بتلك القضية.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 24

كما شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 24 قيام ماهر بافتعال حريق أمام كشك بقالة لأخذ الهاتف المحمول التابع لصاحب البقالة، وبالفعل نجح في ذلك وبعد تمكنه من أخذه تحدث إلى المقدم علاء ليسأله عن سبب اتهامه في قضية الآثار الخاصة بوجيه الشوربجي، ليخبره علاء أنه يعلم أنه هو الشخص الذي بلغ عن وجيه وأن الجزء المفقود من الآثار معه لذلك من الأفضل له تسليم نفسه للشرطة، ولكن محمد رمضان نفى ذلك.

استمرار محمد رمضان في هروبه من الشرطة

وتحدث محمد رمضان إلى زوجته وحاول إقناعها باستمرارهم في الهروب من الشرطة حتى يتمكنوا من بيع قطع الآثار المسروقة بعد فشل الهدف من مكالمته مع علاء، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 24.