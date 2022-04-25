سعدي جوهر: صناع «المشوار» يواصلون العمل للانتهاء من الحلقات الأخيرة

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة «MediaHub - سعدي جوهر»، المنتجة لمسلسل «المشوار»، بطولة الفنان محمد رمضان، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواصلة المسلسل تقديم أحداثه الدرامية المُثيرة خلال رحلة هروب ماهر وورد، وستحمل الحلقات الأخيرة مفاجآت عديدة ومزيد من الأحداث الدرامية المُشوقة والمؤثرة دراميًا.

صناع المسلسل يواصلون العمل للانتهاء من الحلقات الأخيرة

وأوضحت الشركة، أن صناع مسلسل المشوار يواصلون العمل للانتهاء من الحلقات الأخيرة وبالأخص النجم الفنان محمد رمضان الذي لم يدخر جهدًا في مواقع التصوير المختلفة خلال الشهرين الماضيين دون انقطاع وبالتزام شديد حرصًا على إنهاء العمل، إذ تدور قصة مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان حول ورد وماهر وهما زوجان يعملان باليومية في شركة ملاحة بالإسكندرية، يواجهان عددا من المشكلات خلال مشوارهما، ويحاولان سويا تخطيها وحماية ابنهما رحيم.

طاقم عمل مسلسل المشوار

مسلسل «المشوار» من إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد، وقام ببطولته بجوار محمد رمضان، ودينا الشربيني، كل من: حنان يوسف، وندى موسى، والطفل محمد عزازي، وأحمد مجدي، وأحمد كمال، وأحمد صفوت، ومحمود الليثي، وعدد آخر من النجوم.