مسلسل المشوار الحلقة 23.. محمد رمضان يطلب من بيومي فؤاد الدفاع عنه

بدأت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 23 بتعدي محمد رمضان بالضرب على شامل الذي يجسد دوره الفنان أحمد صفوت بعد محاولته التعدي على ورد، وبعد أن ضربه ماهر وصلت عزة وهاجمت ورد وماهر لتقوم ورد بصفعها بالقلم، وتغادر منزلها برفقة زوجها وابنها والذهاب إلى منزل الحاج سالم ليقيما به.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 23

كما شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 23 طلب سليمان من حياة عدم الاتصال بأختها ورد مرة أخرى بعد المشاكل التي وقعا فيها بسببها، بالإضافة إلى قيام محمد رمضان بالمخاطرة مرة أخرى وزيارة المحامي راشد الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد وطلب منه أن يكون المحامي الخاص به ويدافع عنه في قضية الآثار الخاصة بوجيه الشوربجي.

سيد رجب يطالب ابنته بالعودة إلى زوجها

وطلب سيد رجب من ابنته العودة إلى زوجها عماد بسبب ديون أبيها له، حيث هدده الحلقة الماضية بالشغل الذي بينهما، كما أقنعها بتهدئة الأوضاع بينهما حتى حل الأزمة، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 23.