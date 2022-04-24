الكاتب عمر طاهر يشيد بـ «المشوار» : مسلسل ذو فنيات عالية

أشاد الكاتب عمر طاهر بمسلسل «المشوار» الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي 2022 من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيدًا بأداء الفنان محمد رمضان وبقصة المسلسل.

عمر طاهر يشيد بمسلسل «المشوار»

وكتب عمر طاهر: «مسلسل المشوار حلو وأحلى ما فيه إن محمد رمضان كان ممكن يعمل السهل اللي يخليه تريند من أول رمضان وهو معاه الخلطة وبيعرف يعملها كويس لكنه اختار الصعب فنيات عالية مليانة تعب مشغول في سيناريو».

‎وأضاف: «العمل كل اللي فيه أبطال زيهم زي رمضان كتفهم في كتفه، وزي أي عمل غيره عليه ملاحظات وكان ممكن يبقى تأثيره أقوى بس إجمالا هو عمل محترم».

أحداث مسلسل المشوار

شهد مسلسل المشوار منذ بداية عرضه أول رمضان 2022 العديد من الأحداث التشويقية بداية من هروب محمد رمضان ودينا الشربيني المستمر وعملهما باليومية في شركة الملاحات، ثم الكشف خلال الأحداث عن سرقتهما لقطع آثار من وجيه الشوربجي الذي كانت ورد تعمل خادمة لديه.

كما شهدت الحلقات الماضية ظهور سيد رجب في دور تاجر آثار يتعرف عليه ماهر ليبيع قطع الآثار المسروقة، ويذهب هو وزوجته للإقامة في منزله، ثم خروج وجيه الشوربجي من السجن وبحث الشرطة عن ماهر.

أبطال مسلسل المشوار

يقوم ببطولة مسلسل المشوار مجموعة من الفنانين، أبرزهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، محمود الليثي، أسما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإشراف عام على الإخراج محمد ياسين.