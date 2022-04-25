كارمن سليمان بعد قفزها من الطائرة في «نجوم السماء»: «كنت فاكرة أني هخاف»

استضاف برنامج «نجوم السماء» المطربة كارمن سليمان، للحديث عن المغامرات التي قامت بها في حياتها وللقفز من على الطائرة ضمن تجربة جديدة يقوم بها الفنانون في هذا البرنامج المقدم في موسمه الأول.

كارمن سليمان: بحب المغامرات اللي مش مؤذية

وقالت «سليمان» خلال استضافتها في برنامج «نجوم السماء» المذاع مساء اليوم على القناة الأولى، إن آخر مغامرة نفذتها هي سفرها بمفردها لدولة المغرب للاستجمام، وسافرت إلى أكثر من مدينة باعتمادها على نفسها دون أي شخص آخر، مشيرة إلى أنها تحب المغامرة بشرط ألا تؤذيها، لافتا إلى أنها لا تحب التزحلق على الجليد، مؤكدة أنها تريد الغطس ولكنها لا تزال خائفة حتى الآن.

كارمن سليمان تحصل على تأشيرة مغامر

وأوضحت المطربة كارمن سليمان، أنها حصلت على تأشيرة المغامر المقدمة من البرنامج بنسبة 98% ويطلق عليها «مغامر مش سهل خالص»، متابعة: «كان نفسي مصطفى جوزي يبقى معايا بس مش متحمسش لعمل المغامرات، أنا بكلمك أهو فيديو كول عشان أقولك هعمل سكاي دايفنج وإن شاء الله نعمله سوا بعد كده»، ليرد عليها زوجها: «أنتي هتشجعيني اتبسطي بقى».

وأشارت الفنانة كارمن سليمان، إلى أنه خلال نزولها من الطائرة شعرت بسعادة بسبب القفز من السماء، متابعة: «أنا كنت فاكرة أني هخاف بس مخفتش، أنا جيت الفيوم مرة واحدة قبل دي واتصورت عند الشلالات، واتبسطت أوي أني عملت سكاي دايفنح فوق الفيوم».