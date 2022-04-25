10 معلومات عن إيلون ماسك بعد شرائه تويتر.. ثروته تتخطى احتياطي دول

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، شراء رجل الأعمال إيلون ماسك، شركة تويتر، مقابل 44 مليار دولار.

معلومات عن إيلون ماسك

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أهم المعلومات عن ماسك وثروته وأهم استثماراته حول العالم، وذلك بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية:

1 - يعد ماسك حاليًا أغنى شخص في العالم، وفي 14 إبريل الجاري، قالت مجلة فوربس إن ثروته تبلغ 269.7 مليار دولار، أي 212 مليار جنيه إسترليني.

2 - تزيد ثروة ماسك على احتياطيات النقد الأجنبي لدى 7 دول مجتمعة، وهي تركيا، وإيطاليا، ولبنان، والأرجنتين، وتونس، وهولندا، واليونان.

3 - يمتلك ماسك 21% من أسهم شركة تسلا لكنه تعهد بأكثر من نصف حصته كضمان للقروض، وساهم كثيرًا في تمويلها بأيامها الأولى وشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2008.

ارتفاع قيمة شركة تسلا

4 - شهدت تسلا التي ينصب تركيزها الرئيسي على السيارات الكهربائية، ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها حيث أصبح المساهمون أكثر استثمارًا في الطاقة المتجددة، وهي الآن تساوي أكثر من شركات فورد وتويوتا وفولكس فاجن وهيونداي وجنرال موتورز مجتمعة.

5- تبلغ قيمة شركة سبيس إكس المملوكة لماسك 74 مليار دولار بعد جولة تمويل في فبراير 2021، وتأمين عقد تجاري مع وكالة ناسا.

6- شغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي لشركة باي بال خلال سنواتها الأولى، واستمر في تأسيس العديد من الشركات الأخرى بما في ذلك شركة نيورولينك، التي تركز على ربط الدماغ البشري بأجهزة الكمبيوتر، وشركة ذا بورنج كومباني، التي تبني أنفاقًا لأنظمة النقل داخل المدن.

7 - كان صعود ماسك البالغ من العمر 50 عامًا على قائمة أغنى أغنياء العالم شيئا يشبه سرعة النيزك، على حد تعبير نيويورك تايمز، وكان يحتل المرتبة 35 في قائمة أغنى شخص في العالم في بداية عام 2020، قبل أن يتخطى أمثال بيل جيتس وجيف بيزوس، ووصل إلى القمة في يناير 2021.

8- بفضل الارتفاع الكبير في أسهم تسلا في عام 2021 والمعاملات الخاصة التي عززت التقييم المبلغ عنه لشركة سبيس إكس، استمرت ريادة ماسك في ترتيب الثروة العالمية في النمو، حيث بلغ صافي ثروته أعلى مستوى لها عند 340 مليار دولار في نوفمبر 2021 وفقا لموقع إنفستوبيديا.

9 - نشأ ماسك في جنوب أفريقيا قبل أن ينتقل إلى كندا في سن السابعة عشرة، وانتقل إلى جامعة بنسلفانيا كطالب واستقر منذ ذلك الحين في الولايات المتحدة.

10- في 14 أبريل الجاري، أعلن ماسك عن عرض لشراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم أي نحو 42.20 جنيه إسترليني للسهم، بإجمالي 43 مليار دولار أي 33.5 مليار جنيه إسترليني.