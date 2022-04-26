الرياض ولندن تبحثان التعاون الثنائي.. واستمرار جهود السعودية لخدمة المعتمرين

شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث مهمة، أبرزها الاتصال الهاتفي بين ولي العهد، محمد بن سلمان مع رئيس الوزاء البريطاني بوريس جونسون، وخلال الاتصال بحث الجانبان، مجالات التعاون الثنائي بين السعودية وبريطانيا، فيما واصل المصلون والمعتمرون توافدهم إلى المسجد الحرام، لقضاء الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم في «المسجد الحرام».

وأجرى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بـ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وبحث الجانبان، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

رئيس جمهورية القمر المتحدة يؤدي الصلاة في «المسجد النبوي»

بدوره، زار رئيس جمهورية القمر المتحدة، عثمان غزالي، «المسجد النبوي»، حيث أدى الصلاة فيه، فيما شهد «المسجد الحرام»، كثافة كبيرة من المصلين والمعتمرين لقضاء ما بقي من الـ 10 أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك في «المسجد»، لتحري «ليلة القدر».

وامتلأت أروقة «المسجد الحرام» وأدواره وساحاته وأسطحه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعوية الرسمية «واس»، فيما كثفت وحدة شؤون المصاحف بوكالة الرئاسة العامة لشؤون «المسجد النبوي» مهامها وجهودها خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العناية الفائقة بالمصاحف داخل المسجد، وتوفير المصاحف المترجمة المعاني التي يحتاج إليها الزوار الناطقين بغير اللغة العربية، بالإضافة إلى مصاحف المكفوفين بطريقة برايل.

المصاحف الموجودة بـ«المسجد النبوي» تتجاوز 155 ألفا

وأوضح مدير وحدة شؤون المصاحف بـ«المسجد النبوي» صالح السميري، أن المصاحف الموجودة بالمسجد يتجاوز 155000مصحف، و 240 مصحفاً مترجم المعاني بـ 52 لغة مختلفة، إلى جانب توفير 65 مصحفاً بطريقة برايل للمكفوفين.

بدورها، وفرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، 5 عيادات طبية داخل«المسجد الحرام»، عيادتين للرجال، و3 عيادات للنساء، لمتابعة الحالة الصحية للمعتكفين والمعتكفات.

كما وقعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين،عن بعد، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، بهدف دعم وتشغيل مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة.

وتضمنت الاتفاقية، دعم وتمويل مشروع الترجمة في الحرم المكي وتشغيله، وتشمل ترجمة فورية للخطب والدروس العلمية، والكتب العلمية، والمنشورات، وإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمشاركة في الترجمة للوفود والمناسبات، والعمل الميداني بحسب احتياجات الرئاسة.

ارتفاع إجمالي تبرعات«إحسان» إلى أكثر من 1.967.958.969 ريالاً

وارتفعت إجمالي التبرعات التي تلقتها منصة «إحسان» الوطنية للعمل الخيري، إلى أكثر من 1.967.958.969 ريالاً سعوديا، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 26.762.595 عملية تبرع، استفاد منها 4.685.784 مستفيداً.

وهطلت أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد، في «منطقة الباحة» الواقعة في جنوبي غربي البلاد، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على «منطقة تبوك» الواقعة شمال غربي السعودية.