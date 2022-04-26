فودة: منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ.. والبدو شريك أساسي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ تقترب من استضافة قمة المناخ، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 30 ألف مشارك، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب أن تكون المدينة مستعدة، لاستضافة هذا الحدث التاريخي.

وأكد فودة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تنفيذ المنظومة الخضراء، لتصبح شرم الشيخ أول مدينة خضراء، طبقا للشروط والضوابط العالمية، لافتا إلى أنه من بين المشروعات التي يجري تنفيذها طبقا لأحدث الاشتراطات العالمية، مشروع إدارة المخلفات الصلبة، إذ تعتبر شرم الشيخ إحدى المدن السياحية التي تنتج كميات كبيرة من المخلفات الصلبة، التي يتم إداراتها بطرق غير علمية، لعدم وجود شركات متخصصة في هذا المجال.

شركة عالمية في مجال المخلفات الصلبة

أضاف محافظ جنوب سيناء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بضرورة تولي شركة متخصصة، ملف المخلفات الصلبة بشرم الشيخ، لأن المدينة بدأت الاستعداد لقمة المناخ، موضحا بأنه تم عقد عدة لقاءات مع شركات عالمية تعمل في هذا المجال، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وتحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

أشار فودة، إلى الاتفاق مع الشركات، على النقاط التالية:

１- تشغيل وتطوير مصنع المخلفات الصلبة بالمدينة، الذي يقع في وادي الخرطوم.

２- إقامة مدفن صحي عالمي طبقا للاشتراطات الدولية.

３- أن يكون البدو العاملين في هذا المجال، ضمن فريق عمل الشركات والاستعانة بهم.

４- عمل منظومة نقل حديثة بسيارات صديقة للبيئة ومغطاه.

５- تطبيق الطرق الحديثة في جمع وفرز المخلفات.

احترام التعاقدات القديمة

كشف اللواء خالد فودة، أن الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المخلفات الصلبة، سوف توفر فرص عمل لأبناء المحافظة، مؤكدا استمرار أبناء المحافظة من البدو العاملين ضمن الشركات الخاصة بإدارة منظومة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ، حتى نهاية تعاقداتهم المبرمة مع المحافظة، دون المساس بهم، أو بالتعاقدات القديمة.

وتابع المحافظ، بالتأكيد على أن البدو العاملين في هذا المجال، لديهم خبرات وقوى بشرية مدربة، سوف يتم الاستعانة بها الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه عقد لقاء أمس، مع مجموعة من شباب سيناء العاملين في مجال المخلفات الصلبة، وطمأنهم بأن مصدر رزقهم لن يضار، والدولة لن تسمح بالمساس بهم.

وشدد على أن شرم الشيخ مدينة ذات مواصفات خاصة، تحتاج إلى خدمات نظافة متميزة، تتناسب مع طبيعة المدينة السياحية، تزامنا مع الاستعداد لاستضافة مؤتمر التغير المناخي، مضيفا أنه سيتم تطبيق منظومة مستدامة ومنتظمة على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط، وإدارة متكاملة للمخلفات بشرم الشيخ، لا تقل عن المدن العالمية في هذا المجال.