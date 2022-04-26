الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة على كافة الأنحاء وتكون الشبورة المائية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة على كافة الأنحاء مع ثبات شبه نسبي في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة على القاهرة 30 درجة مئوية خلال فترة التنبؤ، كما تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية يوم الجمعة المقبل.

الظاهرة المؤثرة على حالة الطقس هذه الأيام هي الشبورة المائية

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أن الظاهرة المؤثرة على حالة الطقس هذه الأيام تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ومتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 31-17

الإسكندرية 25-16

وادي النطرون30-16

طنطا 32-17

شبين الكوم 32-17

دمنهور 29-16

بلطيم 25-16

مطروح23-15

السلوم 25-15

سيوة 32-14

بورسعيد 25-16

دمياط 25-15

الزقازيق32-16

المنصورة 31-15

الإسماعيلية 32-17

السويس 32-18

العريش 25-16

رفح 25-15

رأس سدر 28-15

نخل 29-11

نويبع 32-20

طابا 30-19

كاترين 27-06

الطور 27-18

شرم الشيخ 34-22

الغردقة 33-22

مرسى علم 31-21

الفيوم 33-15

بني سويف 33--16

المنيا 32-17

أسيوط 34-16

سوهاج 43-17

قنا 35-19

الأقصر 36-20

أسوان37-21

إدفو 37-21

أبو سمبل 38-21

الوادي الجديد 36-16

شلاتين 32-19

أبو رماد 33-19

حلايب 29-18

رأس حدربة30-19.

عواصف رعدية عملاقة في المملكة العربية السعودية

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى العواصف الرعدية العملاقة التي شهدتها المملكة العربية السعودية والتي صاحبها سقوط أمطار غزيرة، حيث امتلئت العديد من المناطق الصحراوية بالمياه وتساقطت حبات البرد علي مناطق كثيرة، فضلا عن إثارة الرمال علي المناطق الصحراوية وسط السعودية وانتشرت شمالا حتي وصلت بلاد الشام ومع حركة واتجاهات الرياح وصلت إلى شرق مصر ومنها إلى الدلتا أمس حتى وصلت الآن إلى مناطق من شمال الصعيد ومن خلال صور الأقمار الصناعية يمكن تتبع حركة ومسار الاتربة خلال اليومين الماضيين.