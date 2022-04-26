شهيد واعتقالات وإصابات.. التوتر عرض مستمر في الأراضي الفلسطينية

تستمر الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية التي تشهد تصعيدًا إسرائيليًا في الفترة الأخيرة، خصوصًا في شهر رمضان المبارك، فقد وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد المواطن الفلسطيني أحمد إبراهيم عويدات البالغ من العمر 20 عامًا متأثراً بجروح بعد إصابته برصاصة في الرأس من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر، فجر اليوم.

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أنَّ 3 شبان فلسطينيون كانوا أصيبوا، الليلة الماضية، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح تم وصفها بالخطيرة، مشيرة إلى أنَّ الإصابات وقعت خلال اقتحام قوة إسرائيلية من وحدة «المستعربون» جنوب مدينة أريحا بمخيم عقبة جبر.

وأوضح شهود عيان أنَّ قوة المستعربين تنكروا بزي مدني وتسللت واختطفت أحد الشبان، قبل أن تندلع المواجهات التي انتهت بإصابة 3 شبان فلسطينيين. ووفقًا للوكالة الفلسطينية، شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة مداهمات في الضفة الغربية بمناطق مُختلفة، حيث تم خلالها اعتقال عددًا من الفلسطينيين.

إصابات بالاختناق في قلقيلية

وفي قلقيلية، أصيب عشرات الفلسطينيين باختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن المواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين شمال المدينة، لافتة إلى أنَّ جنود جيش الاحتلال أطلقوا قنابل غاز وصوت تسبب في الاختناقات.

استدعاء طفل مقدسي للتحقيق

واستدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طفلًا مقدسيًا للتحقيق الليلة الماضية، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية بأنه تم استدعاء الطفل أحمد زاهدة البالغ من العمر 12 عامًا من بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك.

والطفل الذي تمّ استدعاءه من قبل الاحتلال هو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أنَّ الأراضي الفلسطينية تشهد تصعيدًا كبيرًا في الفترة الأخيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقع خلاله العديد من الشهداء في الضفة الغربية والقدس، كما شهدت تنفيذ عدة عمليات في الداخل الإسرائيلي التي استهدفت عسكريين ومدنيين.