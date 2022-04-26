صحة النواب: إجراءات جديدة لتنظيم التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالدواء

تواصل لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة ملف تنظيم الإعلانات الطبية وتطبيقات الأبليكشن الخاصة بالاستشارات الطبية وذلك في حضور المختصين من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، على خلفية طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ذات السياق .

اللائحة التنفيذية لقانون المنتجات الطبية

كانت اللجنة البرلمانية برئاسة الدكتور أشرف حاتم استمعت فى اجتماعها الأسبوع الماضي إلى عدد من الأشكاليات التي تواجه ملف تنظيم إعلانات الدواء، ومن بينها عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص تنظيم الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الطبية، وذلك لمواجهة العشوائية التى يدار بها هذا الملف وتعرض بعض المواطنين لمخاطر صحية، كما كشفت المناقشات عن ضرورة ضبط ومراجعة التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في الاستشارات الطبية وكذلك بيع الأدوية.

مواجهة مروجي الأدوية الوهمية

من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بـ مجلس النواب، أن اللجنة كانت أصدرت عددا من التوصيات تتضمن مخاطبة مجلس الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الطبية، أو إجراء تعديلات جوهرية على القانون الحالي والصادر منذ عام 2017 بهدف وضع ضوابط وإجراءات حال الإعلان عن أدوية وهمية أو مجهولة المصدر، ومعاقبة المسئولين عن الترويج لها.

مناقشة موازنة قطاع الصحة 2022

وفى سياق آخر أشار الدكتور أشرف حاتم في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن اللجنة ستعفد عدة اجتماعات بعد إجازة العيد لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة 2022 فيما يخص قطاع الصحة .