نظر ثاني جلسات محاكمة «المحلل الشرعي» بتهمة إذاعة أخبار كاذبة اليوم

تواصل المحكمة الاقتصادية، اليوم، نظر ثاني جلسات محاكمة محمد الملاح، الشهير إعلاميا بـ«المحلل الشرعي»، والذي ادّعى زواجه 33 مرة قبل ذلك، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة.

الاتهامات الموجهة لـ المحلل الشرعي

وانتهت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، بإحالة المتهم للمحاكمة طبقًا لنصوص المواد 12 و25 و27 و38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وطبقًا لنص المادة 102 مكرر/ 1 والمادة 171/3 والمادة 188 من قانون العقوبات.

قرار إحالة المتهم

وذكرت النيابة العامة في قرار إحالة المتهم، أنّه وآخر تعديا على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، بأن أنشآ صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى «محلل شرعي لرد المطلقات»، كما أنشأ وأدار واستخدم حسابه الإلكتروني، بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام.

ومن بين الاتهامات أيضا، أنّه نشر وأذاع عمدًا بطريق العلانية، أخبارًا وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وظهر بأحد البرامج في القنوات الفضائية، وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام، بأن زعم على خلاف الحقيقة زواجه 33 مرة من نساء طلقن 3 مرات، بقصد إرجاعهن لأزواجهن، وهي الأقوال التي ما لبث أن عدل عنها وادّعى أنّه كان يقصد الشهرة.

وكانت المحكمة أجلت نظر الجلسة الأولى من محاكمة المتهم محمد الملاح الشهير بـ المحلل الشرعي لجلسة اليوم، للاطلاع على مستندات القضية ولاستعداد الدفاع.