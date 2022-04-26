ضربة للدولار.. المركزي الإسرائيلي يستعين باليوان الصيني على حساب عملة أمريكا

في تغييرات غير جيدة للدولار الأمريكي في إسرائيل، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي قرارات تخص الاحتياطات الأجنبية، تضمنت شراء المزيد من العملة الصينية واليابانية وعملات أخرى في مقابل خفض حصة الدولار.

ووفقًا لهذه القرارات التي نقلتها صحيفة «كلكلست» الاقتصادية الإسرائيلية، فإن اليوان الصيني بهذه الخطوة سينضم إلى الدولار واليورو والجنيه الاسترليني كأحد الاحتياطيات الأجنبية.

موازنة الرصيد الاحتياطي

وصرح أندرو عبير نائب محافظ البنك المركزي في إسرائيل، أن تل أبيب ستسعى إلى شراء الين والدولار الأسترالي والدولار الكندي بهدف موازنه الرصيد الاحتياطي الأجنبي ومواجهة تقلبات السوق الخارجية، مشيرًا إلى أنه سيتم تخفيض نسبة الاحتياطي الحالي من اليورو والدولار بهدف إفساح المجال أمام عملات جديدة.

وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أنَّه من ضمن المناقشات التي جرت في اللجنة النقدية العام الماضي، تمّ تحديد أن معدل حيازات الجنيه والين في الاحتياطيات سيقف عند 5% لمل منهما، وسيشكل الدولار الكندي والدولار الأسترالي 3.5% من المبلغ الإجمالي، وسيظل معدل اليوان في الاحتياطيات عند 2%.

200 مليار دولار

ووفقًا للوكالة الأمريكية، ستؤدي التغييرات الأخيرة إلى تخفيض سعر اليورو في صندوق النقد الأجنبي للبنك إلى 20% فقط، وهو أدنى مستوى له منذ عقود، فيما سينخفض نسبة الدولار الذي كان يمثل 66.5% من مخزون العملات الأجنبية ليصبح 61%. وذلك في الوقت الذي تمتلك فيه إسرائيل نحو 200 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.

وأضاف التقرير الذي نشرته «كلكلست» أنَّ هذا جعل سياسة بنك إسرائيل أقرب إلى سياسة البنوك المركزية الأخرى في العالم، والتي تشتري العملات الأجنبية في مجموعة متنوعة.