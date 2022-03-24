عاجل.. تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه في أكبر البنوك المصرية اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، اليوم الخميس، بواقع قرش واحد، ليسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه على شاشة البنك الأهلي المصري وموقعه الرسمي 18.38 جنيه للبيع مقارنة بـ18.39 مع بدء عمل البنك في الـ8.30 صباحاً.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي 18.28 جنيه للشراء مقارنة بـ18.29 صباح اليوم، بينما سجل سعر اليورو 20.24 جنيه، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 24.28 جنيه للبيع، وسعر الدولار الكندي 14.63 جنيه، وسعر كرون دنماركي 2.72 جنيه، بينما سجل سعر كرون نرويجي 2.12 جنيه للبيع.

4.89 جنيه سعر الريال السعودي

وبلغ سعر كرونا السويدية 1.95 جنيه للبيع، و19.76 جنيه سعراً للفرنك السويسري، فيما سجل سعر الين الياباني مبلغ 15.19 جنيه، وسعر الدولار الاسترالي 13.78 جنيه، بينما جاءت العملات العربية كالتالي: سعر الدينار الكويتي 60.45 جنيه، و4.89 جنيه للريال السعودية، في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي 5 جنيهات.

وبلغ سعر الدينار البحريني 48.75 جنيه، وسعر بيع الريال العماني من قبل البنك الأهلي المصري بـ47.74 جنيه، أما سعر الريال القطري فسجل 5.02 جنيه للبيع، وسعر الدينار الأردني 25.92 جنيه، بيما جاء اليوان الصيني بسعر 2.88 جنيه للبيع.

18.43 جنيه سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري، سعر 18.30 جنيه للشراء و18.43 جنيه للبيع، وذلك بعد تراجعه يوم أمس الأربعاء، على خلفية قيام البنك المركزي المصري يوم الإثنين الماضي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، وهو ما أدى إلى تراجع الجنيه أمام الدولار في البنوك.