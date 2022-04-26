«الأرصاد»: نشاط للرياح وطقس بارد ليلا.. وانخفاض الحرارة السبت المقبل

قالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم ستشهد البلاد نشاطا للرياح يبدأ من فترة بعد الظهيرة ويستمر حتى ساعات الليل المتأخرة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال فترات الليل، موضحة أن حالة الطقس المستقرة ستظل حتى نهاية هذا الأسبوع، إذ تكون الأجواء ربيعية مستقرة خلال فترات النهار والليل.

انخفاض درجات الحرارة السبت المقبل

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنه بدءا من يوم الجمعة المقبلة تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي خماسيني من الصحراء الغربية، وسيؤدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، وستكون الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار ومعتدلة خلال فترات الليل، ومتوقع وجود أتربة ورمال مثارة خصوصا في المناطق الموجودة بغرب البلاد، موضحة أن هذا الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون مؤقتا لأن درجات الحرارة ستنخفض مباشرة يوم السبت وسنعود بعدها للأجواء الطبيعية المستقرة الربيعية.

ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة

وشرحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المهم ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة على الأقل خلال فترات الليل، خاصة كبار السن والأطفال بسبب برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة ليلا، محذرة من التعرض لأشعة الشمس أوقات ذروة ارتفاع درجات الحرارة خاصة من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا، مما يساعد على عدم الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الشبورة المائية

وناشدت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بالقيادة بهدوء تام على الطرق واتباع كافة تعليمات رجال المرور أثناء انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بأوقات تكون الشبورة المائية والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية ومتابعة الحالة الجوية يوميا.