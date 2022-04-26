القومي للتغذية..4 فئات ممنوعة من تناول كعك وبسكويت العيد..راجع طبيبك

أيام قليلة وتودع الأمة العربية والإسلامية أيام شهر رمضان لعام 2022، وبهذا أصبح هناك أيام قليلة تفصل الأمة الإسلامية عن احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي سيوافق يوم الإثنين المقبل.

موائد الأسر المصرية عامرة بجميع أنواع الكعك والبسكويت

وكعادة جميع المصريين، من ضمن طقوس الاستعداد لعيد الفطر، أن تكون موائد الأسر المصرية عامرة بجميع أنواع الكعك والبسكويت و«البيتي فور»، بجميع أشكاله وألوانه، حيث أنه أهم عادت المصريين في استقبال العيد.

وفى سبيل ذلك وجه الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للتغذية، عدد من النصائح والإرشادت بخصوص الممنوعين من تناول كعك العيد، أو على الأقل تناول كميات صغيرة جدا منه، حتى لا تؤثر على حالتهم المرضية، والمحافظة على حالتهم الصحية كالتالي:

فئات ممنوعة من تناول كعك العيد

- مصابو فيروس كورونا

يجب التركيز على تناول الوجبات الصحية التى تحتوي على البروتينات، التى تساعدهم على تقوية المناعة ومواجهة الفيروس.

- كبار السن مما يعانون من ارتفاع نسب السكريات والدهون فى الدم.

يجب أن يكون هناك حذر شديد وتناول الكحك والبسكويت بكميات ضئيلة جدا وذلك بعد مراجعة الطبيب.

- مرضي السكري.

مرضي السكري دائما ما يكون لديهم ميل شديد لتناول السكريات تصل إلى حد الشراهة، لهذا يجب منعهم أو على الأقل الرجوع إلى الطبيب المتابع للحالة، لتحديد الكمية المسموح بتناولها حسب نسبة السكر في الدم.

- مرضي القولون.

يجب أيضا مراجعة الطبيب لتحديد الكميات المناسب، حسب الوضع الصحي.

وأشار أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أنه لا يجب تناول أكثر من 3 قطع فقط من كحك وبسكويت العيد، وذلك بشكل متقطع على مدار اليوم، وليس في وقت واحد، والتأكيد أن يكون الكعك والبسكويت قليل السكريات به.