وزير الدفاع الأمريكي: الأسلحة المقدمة لأوكرانيا تجاوزت 5 مليارات دولار

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم، أن قيمة الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا تجاوزت الـ5 مليارات دولار، لافتاً إلى أن هذه الأسلحة صنعت فارقاً عسكرياً كبيراً في صفوف القوات الأوكرانية، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

وقال «أوستن» خلال اجتماع دولي لدعم أوكرانيا عسكرياً، اليوم، إنَّ قوات الجيش الأوكراني تقوم بعمل دفاعي كبير من أجل مواجهة القوات الروسية.

أوستن: المساعدات العسكرية صنعت فارقاً

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أنَّه بعد زيارة كييف بصحبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فإنه رأى على أرض الواقع كيف أنَّ المساعدات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا، صنعت فارقاً كبيراً على المستوى الميداني العسكري.

في الوقت نفسه، أكّد وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، أنَّ المجتمع الدولي الأوسع، وليس حلف شمال الأطلسي، هو الذي يقدم الدعم العسكري لأوكرانيا.

لافروف: الناتو يخوض حرباً بالوكالة مع موسكو

وجاءت تصريحات «جيمس هيبي»، بعدما خرج وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متهماً حلف شمال الأطلسي «الناتو» بمساعدة أوكرانيا قائلاً: إن حلف الناتو يخوض حرباً بالوكالة مع موسكو.

وصرح وزير القوات المسلحة البريطانية، لقناة سكاي نيوز التلفزيونية، بعد سؤاله عن تصريحات وزير الخارجية الروسي بأن الجهة التي تساعد أوكرانيا في حربها ضد روسيا هي المجتمع الدولي المانح وليس حلف شمال الأطلسي، كما يدعي «لافروف».

وأكّد الوزير البريطاني تصريحاته مردداً: «الدول المانحة هي التي قررت الاحتشاد من أجل مساعدة أوكرانيا، الكثير من هذه الدول بالفعل أعضاء في حلف شمال الأطلسي، لكن كثيراً منها لا ينتمون إلى الحلف».

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ62 على التوالي، وسط تصاعد كبير في الأحداث، واتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، إذ اتهمت روسيا اليوم أوكرانيا بتقييدها لعمليات إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال المحاصر في مدينة ماريوبول، في الوقت الذي اتهمت فيه أوكرانيا روسيا بعدم رغبتها في التوصل إلى اتفاق بينهما لإنهاء الحرب التي دخلت شهرها الثالث على التوالي.