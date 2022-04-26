«صحة النواب» تناقش مخاطر «النودلز» بعد العيد وتستدعي مسؤولي هيئة الغذاء

أكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنَّ اللجنة بصدد مناقشة مخاطر تناول «النودلز» لاسيما بعد وفاة عدد من الأشخاص بسببها.

سحب عينات من منتج «النودلز»

وقال رئيس لجنة الصحة في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ هذا الملف أصبح يمثل أهمية كبيرة في ظل شغف الأطفال بتناول هذه الوجبة، واعتقاد كثير من الأسر أنها وجبة مشبعة لأبنائهم، إلا أنَّه آثارها السلبية باتت تهدد صحتهم.

وأشار إلى أنَّ هيئة سلامة الغذاء سحبت الأيام الماضية عينات من الصوص الذي يباع ضمن أكياس «النودلز»، الذي تسبب في حالات تسمم لبعض الأطفال، مبينًا أنَّ اللجنة ستستدعي كل المختصين فى هذا الملف للوقوف على مخاطر تناول «النودلز» بين الأطفال، وعلى رأسهم هيئة سلامة الغذاء للاستماع إلى النتائج التي توصلت إليها.

وقال: «لدينا أجندة مكدسة بالموضوعات لهامة عقب إجازة العيد وسنضع ضمن جدول الأعمال مناقشة مخاطر النودلز على الأطفال».

مطالب برلمانية بفتح ملف «النودلز»

وجددت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مطالبتها بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتوعية الأسر المصرية بخطورة تناول «النودلز».

وقالت «الألفي» لـ«الوطن»: «بعض الأبحاث كشفت أن استمرار تناول هذا الغذاء بين الأطفال يؤدي إلى تدمر خلايا المخ وتأخر النمو العقلي، فضلا عن إصابة بعض الأطفال بأورام سرطانية».

وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية لبعض الإجراءات لسحب هذا المنتج من الأسواق لحين التأكد من سلامته.

وفاة فتاة بسبب تناول «النودلز»

وتوفت فتاة صغيرة أمس في أحد المستشفيات الخاصة إثر إصابتها بحالة إعياء شديدة، وتبين من التحريات الأولية تناولها لوجبة «النودلز»، وبعدها أصيبت بحالة إعياء شديدة للغاية.