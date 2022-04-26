«التعليم» تحدد الممنوع والمسموح في اختبار TOFAS لجميع الطلاب

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء اختبار TOFAS النسخة المعربة لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، لتشخيص المهارات الأساسية للطلاب لكل طالب على حدة خلال فترة زمنية قصيرة ومحددة، وتحليل النتائج لكل طالب بشكل علمي وإعداد محتويات متابعة لتقوية نقاط الضعف التي يتم اكتشافها من خلال نتائج TOFAS.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذا الاختبار مقياس هام لقياس قدرات طالبنا ومعرفة نقاط القوم والضعف ويصل كل ممتحن بعد الاختبار بتقرير منفصل له عن أدائه ونقاط القوة والضعف.

الممنوعات في اختبار TOFAS لجميع الطلاب

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الممنوعات في اختبار TOFAS للطلاب من رابعة ابتدائي وحتي تانية ثانوي وهي كالتالي:-

- عدم استخدام الآلة الحاسبة نهائياً

- عدم إجراء الامتحان خارج اللجان المحددة ويرصد ذلك من خلال اللوكيشن.

- عدم مساعدة الطالب في الحل حتي يكون تقرير الطالب واقعيا وتحدد له نقاط القوة والضعف لمعالجتها.

تعليمات عقد اختبار TOFAS لطلاب رابعة ابتدائي وحتى تانية ثانوي

- يتم جلوس الطلاب حسب المستوي لسهولة توزيع الأكواد «حيث إن هناك أربعة مستويات».

- إجراء كشف لتوقيع الطلاب في أثناء الامتحان.

- تأكيد جاهزية الوسيلة المستخدمة للامتحان قبل بدء الامتحان ووجود النت، والتأكد من شحن الهاتف بالكهرباء وشحن باقة النت الخاصة بالموبيل أو التابلت.

- يسمح للطالب باستخدام ورقة وقلم للقيام بالعمليات الحسابية في ورقة خارجية قبل تدوين إجابتهم علي موقع الاختبار.

- زمن الإجابة يظهر علي الشاشة للطلاب ثم يبدأ تنازليا لحين الانتهاء من الامتحان أو الوقت أيهما أقل.

- لا بد في نهاية الامتحان من الضغط على كلمة FINISh لإرسال الإجابات للمؤسسة اليابانية.

- توثيق الامتحان بالفيديو كاملًا والاحتفاظ به.