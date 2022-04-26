جدول تدريب معلمي مادة «متعدد التخصصات» على منصة التطوير المهني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول تدريب معلمي مادة متعدد التخصصات للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي علي منصة التدريب والتطوير المهني، بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بإطلاق المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة من الوزارة لتدريب معلمي الصفوف الأولي.

وطالبت وزارة التربية والتعليم جميع معلمي الصفوف الأولى حضور تدريب متعدد التخصصات طبقاً للمحافظة المذكورة وفق الجدول الزمني، ومعلمي الصم وضعاف السمع ومعلمي المكفوفين وضعاف البصر.

جدول تدريب معلمي متعدد التخصصات الصف الأول الابتدائي

يوم 27 أبريل 2022: تدريب معلمي متعدد التخصصات لمحافظات السويس وبورسعيد ومطروح وقنا والبحيرة والغربية والإسماعيلية وجنوب سيناء والقاهرة وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر.

يوم 29 أبريل 2022: تدريب معلمي متعدد التخصصات لمحافظات المنيا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر والشرقية والمنوفية والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والقاهرة.

جدول تدريب معلمي متعدد التخصصات للصف الثاني الابتدائي

يوم 28 أبريل 2022: تدريب معلمي متعدد التخصصات لمحافظات السويس وبورسعيد ومطروح وقنا والجيزة والبحيرة والشرقية والمنوفية والغربية والإسماعيلية وجنوب سيناء وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر.

يوم 29 أبريل 2022: تدريب معلمي متعدد التخصصات لمحافظات المنيا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والقاهرة.

جدول تدريب معلمي متعدد التخصصات للصف الثالث الابتدائي

- يوم 26 أبريل 2022: تدريب معلمي متعدد التخصصات لمحافظات الإسماعيلية والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والمنيا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر.

- يوم 28 أبريل 2022: تدريب معلمي متعدد التخصصات لمحافظات السويس وبورسعيد ومطروح وقنا والجيزة والبحيرة والقاهرة وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر والشرقية والمنوفية والغربية وجنوب سيناء.