طلاب أولى ثانوي يستأنفون الاختبارات التدريبية بمادة الأحياء غدا

يستأنف طلاب الصف الأول الثانوي، غدا الثلاثاء 26 أبريل، الاختبارات التدريبية، لتدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت، في الامتحانات الإلكترونية، داخل المدرسة، وخلال اليوم الدراسي، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تطوير المنظومة التعليمية.

ويؤدي طلاب «أولى ثانوي» غدا، الامتحان التدريبي في مادة الأحياء، ويكون مدة التدريب ساعة، وتتضمن أسئلة الامتحان في كل ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني 2022.

ختام الاختبارات التدريبية بالأحياء والجغرافيا الأربعاء

فيما يختتم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الاختبارات التدريبية، الإربعاء 27 أبريل، إذ يؤدي طلاب «تانية ثانوي»، الامتحان في مواد «الأحياء» لطلاب الشعبة العلمية و«الجغرافيا» للشعبة الأدبية.

وتستعد وزارة التربية والتعليم، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 للصفين الأول والثاني الثانوي، التي يجر عقدها الكترونيا لأسئلة الاختيار من متعدد و«ورقيا» للأسئلة المقالية، بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

الانتهاء من حصر الطلاب والمدارس المجهزة

خاطبت وزارة التعليم «المديريات التعليمية»، بحصر أعداد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الحالي والمستهدفين لأداء الاختبارات الالكترونية، بالإضافة إلي حصر المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجياً وتصلح لإداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من حيث الكهرباء والأنترنت.

وحددت وزارة التربية والتعليم، آخر موعد للمدارس الثانوية لتسجيل الحصر المعد بأعداد الطلاب المسجلين في الفترتين الصباحية والمسائية والمدارس المجهزة علي التطبيق المعد بقسم الأحصاء بالإدارة التعليمية، للبدء في الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي.

وشددت الوزارة، علي مديري عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه علي المدارس الحكومية والخاصة، بحضور الطلاب الاختبارات التدريبية، للتأكد من جاهزية أجهزة التابلت في امتحانات آخر العام، المقرر عقدها في شهر مايو المقبل، وفقا للجدول المعلن.