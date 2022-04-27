أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 27-4-2022 في الأسواق المحلية

مع بداية الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، تسعى شريحة كبيرة من المصريين لتخزين كميات من الخضروات والفاكهة، وذلك لاستخدامها أثناء إجازة العيد التي ستمتد إلى أسبوع، ومن أجل هذا تسعى بشكل خاص ربات البيوت للبحث عن أسعار الخضروات اليوم، لتحديد ميزانيتها الخاصة قبل بدء عملية الشراء.

وفي إطار المتابعة من جريدة «الوطن» للأسعار الخضروات اليومية في الأسواق المصرية، إضافة إلى متابعة جميع أسعار السلع الغذائية المختلفة التي يبحث عنها المواطنين، نرصد عبر السطور التالية أسعار الخضروات اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل في الأسواق المحلية، التي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأربعاء

- سجلت أسعار الطماطم بين 10 - 12 جنيهًا.

-سجل سعرالكيلو جرام من ورق العنب البلدي بين 20 - 25 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من البسلة بين 6 - 8 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من السبانخ بين 4 - 6 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الثوم بين 5 - 7 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 5 - 7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 5 - 7 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو جرام من الباذنجان الأبيض بين 10 - 13 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من القلقاس بين 4 - 6 جنيهات.

أسعار الفلفل اليوم

- سجل سعر الكيلو جرام من الفلفل الألوان بين 13 - 15 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الخيار البلدي بين 8 - 10 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو جرام من الفلفل الرومي الأخضر البلدي بين 5 - 6 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من الكوسة بين 5 - 6 جنيهات.

- سجل تراوح سعر الكيلو من الملوخية بين 5 - 6 جنيهات.