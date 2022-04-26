أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 26-4-2022 في الأسواق المحلية

استقرار واضح تشهده أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، بالتزامن مع الأسبوع الأخير من رمضان، حيث انخفضت الأسعار عن الأسبوع الأول بشكل كبير، خاصة أسعار بعض أنواع الخضروات، التي ارتفعت قيمتها بشكل كبير قبل بداية شهر رمضان.

وفي إطار المتابعة الدائمة من بوابة «الوطن» للأسعار المختلفة في الأسواق، خاصة أسعار الخضروات والدواجن واللحوم، وكل ما يحتاجه المواطنين من السلع الغذائية، نرصد أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، التي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء

- تتراوح أسعار الطماطم في الأسواق، بين 12 - 15 جنيها.

- تراوح سعر كيلو ورق العنب البلدي، بين 25 - 30 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من البسلة اليوم، بين 8 - 10 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من السبانخ بين 5 - 7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الثوم بين 5 - 8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي الأسود، بين 6 - 7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي، بين 5 - 7 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان الأبيض، بين 10 - 15 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو جرام من القلقاس بين 5 - 7 جنيهات.

أسعار الفلفل اليوم

- تراوح سعر الكيلو جرام من الفلفل الألوان بين 15 - 17 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الخيار البلدي بين 8 - 10 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الفلفل الأخضر الرومي البلدي بين 5 - 6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الكوسة بين 5 - 6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الملوخية بين 5 - 7 جنيهات.