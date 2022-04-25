أسعار الخضروات اليوم الإثنين 25-4-2022 في الأسواق المحلية

انخفاض طفيف تشهده أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم، مع بداية الأسبوع الرابع والأخير من شهر رمضان المبارك، حيث تختلف الأسعار بين الأسبوع الأول والأخير بشكل كبير، خاصة في أسعار بعض الخضروات، التي سجلت أرقاما لم تشهدها الأسواق المصرية من قبل.

وفي إطار المتابعة الدائمة من «الوطن» لأسعار السلع الغذائية المختلفة، والخضروات واللحوم والدواجن، وكل ما يمثل احتياجات المواطنين الغذائية، نرصد خلال السطور التالية، كل ما يحتاجه المواطنين، فضلا عن عرض أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 25 أبريل من عام 2022، وفقا لجولة في الأسواق التجارية المحلية، التي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الإثنين

- تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الإثنين في الأسواق، بين 10 -12 جنيها.

- تراوح سعر كيلو ورق العنب اليوم، بين 25 - 30 جنيها للبلدي.

- تراوح سعر كيلو البسلة اليوم، بين 8 - 10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو السبانخ بين 5 - 7 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو الثوم بين 5 - 8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي الأسود اليوم، بين 6 - 7 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الباذنجان الرومي، بين 5 - 7 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الباذنجان الأبيض، بين 10 - 15 جنيها.

- تراوح سعر كيلو القلقاس بين 5 - 7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 15 - 17 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 8 - 10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الفلفل الأخضر الرومي البلدي بين 5 - 6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 - 6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الملوخية بين 5 - 7 جنيهات.