عاجل.. إصابة 11شخصا بينهم 3 أطفال في حادث مروري بـ«زراعي بني سويف»

أصيب 11 شخصاً بينهم 3 أطفال أشقاء، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع «توك توك» على الطريق الزراعي أمام قرية زاوية المصلوب، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك

وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بتصادم سيارة ميكروباص مع توك توك على الطريق الزراعي أمام قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى، وانتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أنّ المصابين وهم شيماء سليمان عبد التواب 38 عامًا، ومقيمة بمركز الواسطى مصابة بكدمات وسحجاته، أجر سمير عبد الخالق 21 عامًا، ومقيمة بكوم أبو راضي، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد كامل زين، 28 عامًا، ومقيم بمركز الواسطى مصابًا بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وشمس محمود عبدالمولى، 19 عامًا، ومقيمة بمركز الواسطى، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيسر.

كما أصيبت فاطمة محمود عبدالمولى 20 عامًا، ومقيمة بمركز الواسطى مصابة بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وأماني خليفة شعبان، 30 عامًا، ومقيمة في كفر بني عتمان، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وحسين عبد العال أحمد 28 عاما، مقيم بقرية فوّه، مصابًا باشتباه كسر بالقدم الأيمن وجروح وكدمات متفرقه بالجسم، أميره نبيل عفيفي، سنتين مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعمر سيد محمد 33 عامًا، ومقيم بزاوية المصلوب، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد نبيل عفيفي 6 سنوات، ومقيم بكفر بني عتمان مصابا اشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمه، وعبد الرحمن نبيل عفيفي، سنتين مصاباً باشتباه كسر بالساقين.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.