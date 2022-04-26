تموين الجيزة يتحفظ على سيارة نقل محملة بـ47 ألف لتر سولار

تمكنت حملة تفتيشية مفاجئة من مديرية التموين بمحافظة الجيزة من ضبط سيارة نقل ثقيل محملة بـ47 ألف لتر سولار مجهول المصدر، قبل بيعه في السوق السوداء، وذلك خلال تواجد حملة من المديرية في مركز العياط للتفتيش والرقابة على الأسواق لضبط حركة السوق قبل عيد الفطر المبارك.

سائق السيارة يفر هاربًا وتحرير محضر غيابي ضده

من جانبه، قال طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة، إن الحملة التفتيشية أثناء تواجدها في مركز العياط وردت لها معلومات بوجود سيارة محملة بكميات من المواد البترولية، إذ توجهت الحملة ناحية قرية العطف وتمكنت من ضبط السيارة، إلا أن السائق فر هاربًا، موضحًا أنه تم فحص السيارة حتى تبين أنها تحمل أرقام «هـ.م.ج.2351»، وهي سيارة مرسيدس نقل كبيرة مخصصة لنقل المواد البترولية ومحملة بكمية كبيرة من السولار مجهول المصدر.

تسليم السيارة لمركز شرطة العياط لحين صدور قرار النيابة

وأضاف مدير مديرية التموين بالجيزة أن الحملة التفتيشة لاحظت عدم وجود أقفال على فوة الفنطاس، فضلًا عن عدم وجود أقفال على منافذ التفريغ بالسيارة، مشيرًا إلى أنه تم اصطحاب السيارة إلى إحدى محطات الوقود برفقة قوة مركز شرطة العياط حتى تم جرد الكمية المحملة على السيارة وتبين أنها تبلغ 47 ألفًا و51 لتر سولار مجهول المصدر بهدف بيعها في السوق السوداء.

فيما قامت الحملة التفتيشية برئاسة طارق طوسون وبرفقة علاء أبوشعلة وخالد أبوحجر، بتسليم السيارة إلى ديوان مركز شرطة العياط لحين صدور قرار النيابة بشأنها، فضلًا عن تقييد جنحة غيابية ضد قائد السيارة لقيامه بمخالفة القانون الذي يحظر بيع السلع مجهولة المصدر.