الصحة: نسبة الحاجة لدخول المستشفيات بسبب كورونا لا تزيد على 4%

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن نسب الحاجة للدخول للمستشفيات فى ظل انتشار جائحة كورونا، مؤكدًا أنّ الحاجة لدخول المستشفيات لا تزيد على 4% في الأقسام العادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، لـ«الوطن»، إنّه فيما يتعلق بالرعايات وأجهزة التنفس الصناعي فلا تزيد نسبة دخول العناية المركزة على 3%، لافتا إلى أنّ انخفاض هذه النسبة بالشكل الكبير يعود إلى التوسعات في عملية التطعيمات بلقاحات كورونا، وتحويل الحالات الحرجة إلى الحالات العادية.

نسجل أقل معدلات لوفيات منذ انتشار الجائحة

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن نسجل أقل معدلات الإصابة بفيروس كورونا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا فالأسبوع الماضي كان متوسط عدد الإصابات 81 حالة فقط، وهذا المعدل أقل معدلات الإصابة، وفيما يتعلق بالوفيات ثبتنا على 6 حالات، ونأمل أن تظل معدلات الوفيات ثابتة خلال هذه الفترة فهي قليلة جدا بالنسبة لعدد السكان.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، فيما يتعلق بعدد المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا فى مصر، قال وصلت إلى 34 مليون مواطن وأكثر محصنين بالجرعتين كاملة، أي ما يقرب من 60% من المواطنين، ونسعى إلى الوصول للمستهدف وفقًا لما حددته منظمة الصحة العالمية 70% للوصول إلى مناعة القطيع.

موقع تسجيل لقاح كورونا مصر

وجدد المتحدث الرسمي دعوته للمواطنين بشأن التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر للحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن اللقاح وارد أن يكون موسميًا ولا خوف منه خاصة بعد أن ثبت فعاليته وأمانه أمام فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة.

وطالب المواطنون ضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال الخط الساخن لها لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة المتعلقة بالفيروس واللقاحات من مصادرها المختلفة.