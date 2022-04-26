الصحة تقدم خدمات مجانية لـ100 ألف مواطن بالمعهد القومي للكلى والمسالك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبي والعلاجي بالمجان، لنحو 100 ألف مواطن، خلال أشهر يناير، فبراير، مارس من عام 2022، وذلك من خلال المعهد القومي للكلى والمسالك البولية التابع لهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بالوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ العيادات الخارجية بالمعهد قدمت خدماتها لنحو 40 ألف مواطن، فيما استقبل قسم الطوارئ 5 آلاف مواطن.

جراحات بنسب نجاح تضاهي العالمية

وتابع أنّ المعهد أجرى خلال الربع الأول من العام الحالي 5 عمليات جراحية لزراعة الكلى، بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية، فضلا عن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى قبل إجراء عمليات الزرع، منوها بأنّ جميع الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية، للتأكد من استجاباتهم للخطة العلاجية الموضوعة لهم وتحسن حالتهم الصحية.

8 آلاف جلسة غسيل كلوي خلال 3 أشهر

وأكد عبدالغفار، أنّ المعهد أجرى نحو 8 آلاف جلسة غسيل كلوي خلال 3 أشهر، كما استقبل قسم المعامل الطبية 40 ألف مواطن، وقدّم قسم الأشعة 6 آلاف خدمة، تنوعت بين «المقطعية، المسح الذري، قياس كثافة العظم، رسم القلب، والأشعات العادية».

التصدي لجائحة كورونا

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنّه جرى استحداث بعض الأجهزة الطبية والخدمات الصحية، بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والارتقاء بالحالة الصحية العامة للمواطنين، مؤكدًا أنّ المعهد يتبع الإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين المرضى المترددين على المعهد، بهدف الحفاظ على مكتساب الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

من جانبه، قال الدكتور محمد صلاح الدين زكي، مدير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، إنّ المعهد يحرص على تدريب الأطقم الطبية، حيث جرى تدريب 300 فرد من الأطقم الطبية على عدة مجالات متخصصة، ومنها «سياسات التحول الرقمي، حقوق المرضى، مبادئ الحاسب الآلي، ومبادئ مكافحة العدوى وأساسيات الجودة»، إضافة إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار في تخصصات «مناظير ضوئية، وأدوية المثبطة للمناعة لمرضى زرع الكلى».