دفعة جديدة من «التروسيكلات» تدخل الخدمة لتطهير شبكات الصرف الصحي بسوهاج

تطهير شبكات الصرف الصحي بسوهاج والعمل على رفع مخلفات شبكات الصرف الصحي بسوهاج، وذلك تنفيذا للخطة الدورية لرفع كفاءة الشبكة وتقديم أفضل خدمة المواطنين.

شراء11 «ترويسكل» لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بعدد 11 تريسيكل جديد للخدمة وذلك لاستخدامها في أعمال رفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحي.

320 ألف جنيه سعر شراء 11 «تروسيكل»

صرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، بلغت تكلفة تلك التروسيكلات 320 ألف جنيه، وشرائها بهدف الحفاظ على نظافة الطرق بجوار المطابق والحفاظ على البيئة والصحة العامة والشكل الحضاري.

تطهير شبكات الصرف الصحى بمحافظة سوهاج

أشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إلى أن أطوال شبكات الصرف الصحي التى يتم تطهيرها بصفة دورية يبلغ 1120 كيلو متر بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحي، منها 90 كيلو متر شبكات صرف صحي بمركز طما و139 كيلو متر شبكات بمركز طهطا و93 كيلو متر شبكات بمركز جهينة و136 كيلو متر شبكات بمركز المراغة، هذا بالإضافة إلى 278.6 كيلو متر شبكات بمركز سوهاج و206 كيلو متر شبكات بمركز اخميم وحى الكوثر و107 كيلو متر شبكات بمركز جرجا و70.4 كيلو متر شبكات بمركز البلينا.