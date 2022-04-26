وزيرة التضامن تشارك محاربات بهية حفل إفطار بفرع الشيخ زايد «تحت التأسيس»

شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، محاربات مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، حفل الإفطار الذي عقد بفرع الشيخ زايد الجديد تحت التأسيس.

هدايا لمحاربات بهية

وحرصت القباج على توزيع العصائر والمشروبات على المحاربات بنفسها، والهدايا العينية لهن، مقدمة لهن التهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما حثّتهم على الاستمرار في العلاج ومقاومة المرض، مؤكدة أنّ الوزارة لن تدخر جهدا في دعمهن وتقديم السبل لإتمام شفائهن.

وعقب الإفطار، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، موقع إنشاء مستشفى مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي الجديد، حيث اطلعت على الموقف التنفيذي للإنشاءات وما وصل إليه حتى الآن، كما التقت مجلس إدارة مؤسسة بهية، واستمعت لشرح وافٍ لأعمال المؤسسة وخططها المستقبلية، ومراحل إنشاء المستشفى المقرر الانتهاء منه مطلع 2023.

موقف إنشاءات مستشفى بهية الجديد

وأبدت القباج سعادتها بالتواجد وسط محاربات مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، تلك المؤسسة العظيمة التي قامت بأيادٍ مصرية، وتأكيدا منها على دور المسؤولية المجتمعية وحجم الإنجاز على الأرض، مشيرة إلى أنّها أجرت زيارة إلى الموقع العام الماضي زارت الموقع، في وقت وضع حجر الأساس على الأرض، والآن المستشفى يتم تجهيزه وإتمام منشآته في أمر يدعو للسعادة.

وتمنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن يكون هذا الصرح الكبير وسيلة لتخفيف الألم عن كل أم وسيدة مصرية، وسببًا لإسعاد الأسرة بأكملها التي تعاني الألم جراء مرض الأم، مؤكدة أنّ الوزارة لن تتوانى عن دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تقدم أعمالًا تخدم المجتمع.