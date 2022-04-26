مستثمرو سيناء: مؤسسات دولية رصدت تعافي السياحة المصرية وعودتها لطبيعتها

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن هناك نظرة عالمية تفاؤلية بعودة السياحة إلى طبيعتها في مصر كما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وذلك بعد الطلب المتزايد لدول العام على المقصد المصري لا سيما مع تراجع جائحة كورونا، موضحًا أن هناك العديد من المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية بالسياحة العالمية أكدت عودة السياحة المصرية إلى طبيعتها قريبًا ومنها ما توقعه المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC عن قرب صناعة السياحة بمصر لوضعها الطبيعي.

مصر تحتل المركز الثاني كأسرع الدول تعافياً بمجال السياحة بالشرق الأوسط

وأضاف في تصريحات له اليوم أن مؤسسة «فوروارد كيز»، المتخصصة في تحليل اتجاهات حجز تذاكر الطيران والرائدة في مجال استشارات السفر الجوي كشفت أن مصر تأتي في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تتعافى سياحيا في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في مساندة القطاع السياحي طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ العالمى في دورتها الـ 27 بمدينة شرم الشيخ أواخر العام الحالي، سيجعلها محط أنظار العالم، كما سيسلط الضوء من جديد على مدينة شرم الشيخ بصفة خاصة ومصر بصفة عامة.

قمة المناخ فرصة لتسليط الضوء على مدينة سانت كاترين

وأشار عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إلى أنه فى ظل حديث العالم عن التغيرات المناخية والحفاظ على الطبيعة، فإن مصر لديها تجربة رائدة وفريدة في سانت كاترين حيث الحياة في وسط الطبيعة، مقترحا قيام المشاركين في المؤتمر بزيارة مدينة سانت كاترين ومعالمها التاريخية والطبيعية وذلك لتسويق المدينة سياحيا.

وأكد عبداللطيف أن جميع الفرص مواتية حاليًا لقيام مصر بجذب أعداد كبيرة من السياح الأجانب خلال الفترة المقبلة ما يحقق ايرادات جيدة من العملات الأجنبية ولاسيما الدولار، لافتًا إلى ضرورة استهداف أسواق سياحية خاصة مع توقف السياحة الأوكرانية وتراجع الحركة السياحية الروسية بشكل كبير في ظل الحرب الدائرة حاليًا بين البلدين، إضافة إلى إنشاء شركة طيران منخفضة التكاليف وتشغيل شركة الطيران الشارتر، مع دعوة اليوتيوبرز والبلوجرز من مختلف دول العالم لزيارة مصر.