ضبط 10 مخالفات بالمخابز و11 ألف عبوة طبية خطرة في حملات رقابية بالغربية

اطلع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على جهود الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين في نطاق مركزي زفتى وقطور، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق.

وأسفرت الحملات في مدينة زفتى، عن تحرير 6 مخالفات، تنوعت ما بين 5 مخالفات عدم وجود لوحات إرشادية، إعلان السلع الغذائية الحرة، ومخالفة تجميع دقيق مدعم بكمية قدرها شيكارة، إلى جانب تحرير 3 محاضر شملت: إثبات حالة عدم إعطاء بون لمواطن، نظافة، محضر عدم وجود شهادة صحية.

10 مخالفات بمخابز قطور

تابع المحافظ، الحملات الرقابية التموينية على أصحاب المخابز، وأصحاب الأنشطة التجارية بمركز ومدينة قطور، التي أسفرت بدورها عن تحرير 10 مخالفات، تضم: 6 مخالفات نقص وزن ما بين 11 جراما و14 جراما، 2 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، مخالفة الاستيلاء على 5 شكائر دقيق، مخالفة توقف عن الإنتاج دون إذن رسمي أو عذر قهري، كما تحرر محضرين آخرين، أحدهما لعدم مزاولة نشاط وغلق المقر في مواعيد العمل الرسمية، والثاني لعدم الإعلان عن المقررات التموينية لشهر أبريل 2022، وتم اتخاذ اللازم قانونا حيال هذه المخالفات.

مخزن مستلزمات طبية مجهولة

ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع مستلزمات ومستحضرات طبية، لحيازته وعرضه بقصد بيع أنواع مختلفة من المستلزمات والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها، بمخزن غير مرخص بطنطا، عبارة عن عبوات اختبار حمل، وفازلين طبي، وسرنجات، وتم التحفظ علي كمية قدرها عدد 11756 من الأنواع سالفة الذكر، وحرزت المضبوطات علي ذمة المحضر لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها، كما تم تحرير عدد 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، لعدد من العاملين بمحال الأغذية في نطاق المركز.

مداهمة مصنع إنتاج أسماك مدخنة

أسفرت الحملات بمركز كفر الزيات، عن ضبط المسؤول عن أحد مصانع الأسماك المدخنة بناحية مدينة كفر الزيات، لاستخدامه في تصنيع الأسماك المدخنة ملح طعام مجهول المصدر، وبدون فواتير، وبه علامات فساد ظاهري، وتحجر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط عدد 2 طن ملح خشن معبأ في شكاير بلاستيكية، والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.