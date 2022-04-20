ضبط 1391 قضية تموينية في حملات مكبرة بالأسواق.. منها أطنان رنجة فاسدة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1391 قضية تموينية متنوعة من بينها 10 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية، ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت 78,525 طن «دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز – أعلاف»، و4000 لتر بنزين 80 و8 أطنان أسمنت.

وأسفرت الحملات أيضًا عن ضبط 382 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت 13,695 طن «لحوم - دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز»، و1440 قطعة مستلزمات طبية و4545 عبوة و18 إسطوانة بوتاجاز، و632 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 28 قضية دقيق «تجميع – تصرف» و5 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر و110 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و100 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و60 قضية عدم وجود سجل، و38 قضية توقف عن الإنتاج و291 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 3,480 طن دقيق مدعم «تصرف» و6,350 طن دقيق مدعم «تجميع»، و7370 رغيف بلدي و412 بطاقة تموينية ذكية.

25 قضية استيلاء على السلع المدعومة

كما اسفرت ايضا عن 25 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 1,300 طن «أسمدة زراعية»، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 121,880 طن – 4000 لتر بنزين 80 – 4545 عبوة سجائر – 18 إسطوانة بوتاجاز -412 بطاقة تموينية ذكية – 7370 رغيف بلدي – 1440 قطعة مستلزمات طبية» كان أبرزها الآتي:

- ضبط 7,3 طن دقيق بلدي مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي والاستيلاء على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص في أسوان.

- ضبط 3,83 طن أرز أبيض ومكرونة وسكر حر، معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مدير مسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالجيزة.

- ضبط 2,95 طن أرز أبيض ومكرونة وسكر حر، معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مدير مسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالجيزة.

- ضبط 1٫04 طن سكر تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية جرى تجميعها وعدم صرفه للمواطنين بقصد الاستيلاء عليه وبيعه بالسوق السوداء وتحقيق إرباح غير مشروعة، بحوزة مدير مسئول عن محل بدال تمويني لصرف المقررات التموينية بالقاهرة.

- ضبط 2,8 طن تمور مُجففة، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مدير مسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالإسكندرية.

- ضبط 4000 لتر مواد بترولية «بنزين 80»، تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات بمحافظة كفرالشيخ.

ضبط أطنان من الرنجة الفاسدة

- ضبط 6 أطنان أسماك مُدخنة «رنجة» بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مدير مسئول عن مصنع لتصنيع الأسماك المدخنة بالقاهرة.

- ضبط 2,35 طن أسماك مُدخنة «رنجة»، بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة مدير مسئول عن مصنع لتصنيع الأسماك المدخنة بالقاهرة.

- ضبط 10 أطنان مادة بولى إثيلين، معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مدير مسئول عن مصنع لإنتاج أدوات المائدة بالمنوفية.

- ضبط 6 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالشرقية.

- ضبط كلاً من المدير المسئول عن مكتبة لتجارة الخردوات وآخر بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما 270000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع، مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.