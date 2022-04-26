التعليم العالي تعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين 4 عمداء جدد للجامعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد في الجامعات الحكومية.

تعيينات العمداء في الجامعات الحكومية

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- الدكتورة غادة أحمد عبدالباري عبدالرحمن، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة القاهرة.

- الدكتور هشام عبدالحكم عبدالقوي حسن، عميدًا لكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة.

- الدكتورة مديحة حسني أحمد درويش، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة أسيوط.

- الدكتور أسامة ربيع أمين سليمان، عميدًا لكلية التجارة جامعة مدينة السادات.