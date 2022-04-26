خبير تنمية محلية: كعك العيد يلتهم 19% من مرتبات أبريل لموظفي الحكومة

قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية والحكومية بالجامعة الدوليه للعلوم والتكنولوجيا، إن مرتبات موظفي القطاعات الحكومية الخدمية التابعة للجهاز الإداري للدولة، ومن بينها موظفي الإدارة المحلية، والنقل والطرق والكباري، ينفقون نحو 19 % من مرتب شهر أبريل الجاري على كعك وبسكويت العيد، حيث أن متوسط مرتباتهم تتراوح بين 1800 جنيه و2000 جنيه بعد الاستقطاعات الرسمية، في الوقت الذي يتراوح فيه متوسط أسعار كيلو الكعك ما بين 90 إلى 140 جنيها، ومتوسط شراء الكعك لكل أسرة يتراوح ما بين 3 و5 كيلو جرامات، بإجمالي 270 جنيها كحد أدنى وهي تمثل 19 % من المرتب الأساسي والفعلي الذي يحصل عليه موظفو القطاعات الحكومية الخدمية مثل المحليات، والطرق والكباري، والتضامن الاجتماعي، وغيرهم.

عرفة: ارتفاع أسعار الدقيق بنسبة 47 % بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية

وأضاف الدكتور حمدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الدقيق المستخدم في صناعات غذائية كثير ومن بينها كعك العيد، شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ أكثر من شهرين بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع نسبة الدقيق المستخدم في الكحك بنسبة 47٪؜ دوليا، مما أدى إلى ارتفاع تكلفه صناعة الكحك والمعمول والبسكويت محليا بنسبه 20٪؜ .

خبير التنمية المحلية: التطور التكنولوجي لم يمنع الاحتفاظ بالشكل التقليدي لكعك العيد

ولفت خبيرالتنمية المحلية ، إلى أن استخدام التكنولوجيا في العصر الحالي، لم يؤدي لخفض الاهتمام بطريقة تحضير كعك العيد أو شرائه جاهزاً من المصانع والأفران التي تتنافس في بيعه بأطعمة متلفة مع الاحتفاظ بالشكل التقليدي له، موضحا أن شراء أو استهلاك كعك العيد أو ما يطلق عليه عربيا المعمول والبسكويت في عيد الفطر2022 يستهلك 19% من متوسط مرتب كل فرد من العاملين في الجهاز الاداري للدوله لحوالي 13 دوله عربية حسب العملة المتداولة بها.

وأشار «عرفه»، إلى أن التقديرات الواسعة التي قدمتها المنظمة العالمية للأغذية «الفاو»، أكدت أن حوالي ثلث، أو 30 في المائة من الأغذية في العالم تُفقد أو تضيع كل عام، في مرحلة ما بعد الحصاد حتى مستوى البيع بالتجزئة.