يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 24 والقنوات الناقلة، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، حول عائلة «جلجل» الذي يجسد دوره أكرم حسني، بعد أن طلق «روقة» وتلعب دورها أيتن عامر، و«سلمى» التي تجسد دورها هنادي مهنا.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 24 والقنوات الناقلة

ومواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 24 والقنوات الناقلة، كالتالي: الساعة السادسة و45 دقيقة على قناة dmc، والإعادة الساعة 1.45 صباحًا، والإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة 6 صباحًا.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

شهدت الحلقة 23 من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، تطورًا في الأحداث بعد أن تورط «جلجل» في جريمة قتل، إذ كتب على يديه «مايفوتكش العشا»، ليذهب ليصلي العشاء، وبعد الانتهاء من الصلاة يجد مساعد «بدوي» قد قتل كل من كان موجودًا.