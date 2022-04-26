مصطفى غريب صاحب شخصية العترة: لا أشغل بالي بالمنافسة «طالما بعمل اللي عليا»

استعرض أعرب الفنان الشاب مصطفى غريب، رحلته مع شخصية «عترة» التي قدمها مع الفنان أحمد مكي، في مسلسل «الكبير أوي 6» وحظى بسببها ردود فعل واسعة، وتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

الثنائي مكي والجندي كانا مصدر ثقة بالنسبة لي

وأكد مصطفى غريب، لـ«الوطن»، أنه لم يواجه أي صعوبات أو مخاوف على مدار رحلته في «الكبير أوي»، قائلًا إنّ: «الثنائي مكي والجندي كانا مصدر ثقة بالنسبة لي، فكنت أنفذ نصائحهما لي دون تردد»، واصفًا أحمد مكي، بقوله: «من ألطف الفنانين، وشخص رائع جدًا على المستوى الفني والإنساني، كما أنه تعاون معنا خلال مذاكرة الأدوار والمشاهد، ويمنحنا فرصة التجويد علي الورق ونطور الإفيهات والكوميديا حتى نستقر على الأفضل، لكن لا مساحة للارتجال مع بدء التصوير».

حسن قناوي سهل عليّا تعلم اللهجة الصعيدية

وأضاف صاحب شخصية «العترة»، أنه لم يواجه أي صعوبات في التحدث باللهجة الصعيدية داخل مسلسل الكبير أوي، إذ سهل الأمر عليهم مصحح اللهجات حسن قناوي، «كان متواجد معانًا طوال الوقت داخل اللوكيشن، وكنا نتدرب ونُجري بروفات على اللهجة حتى إتقانها والتحدث بها بشكلٍ احترافي، فهو كان يمنحنا فرصة للتعلم واكتساب الخبرات بسهولة».

الجمهور استشعر حالة الحب الموجودة بين أبطال الكبير أوي

وقال مصطفى غريب، إنه لا يشغل باله بالمنافسة إطلاقًا بقدر اهتمامه بقيمة وجودة الدور الذي يُقدمه، «الأهم بالنسبة لي أنّ أبذل طاقتي في الدور، كما أنّ حالة الحب والبهجة الموجودة داخل اللوكيشن تدفعك لتحسين الأداء دون التفكير في أي شيء سواء منافسة أو غيرها، وأعتقد أيضًا أنّ الجمهور استشعر حالة الحب الموجودة بيننا على الشاشة».