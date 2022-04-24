مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22.. سرقة 300 ألف جنيه من منزل جلال

يبحث الجمهور عن أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22، والتي تدور في إطار تشويقي كوميدي، حيث دخلت «سلمي» في حالة اكتئاب شديدة بعدما علمت بخبر خيانة «جلال» لها.

كما علمت بزواجه من واحدة أخرى في اليوم نفسه، كما أنّ والدها عاد لحياته الصحية من جديد، واعترف لابنته بكل شيء، وأن «جلال» أكرم حسني كان يعامله بقسوة شديدة.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل مكتوب عليا

شهدت شخصية «روقة» تحول كبير في شخصيتها بمسلسل مكتوب عليا، حيث إنها حرصت على أن تحصل على كل ممتلكاته بعد أن كتبها «جلال» لوالدته، فكتبتها لها، ولم تكن تعلم والدة «جلال» أنها سوف تطرد ابنها من الفيلا، وذهب جلال مجددًا إلى منزله القديم.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل مكتوب عليا

جاءت أحداث الحلقة 22 فجأة يدخل شريف جار جلجل ليبلغه أن هناك تسريبات في حمام شقته، فيعرف جلجل أن المقصود بكلمة تسريبات هو تسريب في الحمام، وفجأة يقوم السباك بضرب جلجل على رأسه فيسقط مغشيًا عليه، ويسرق منه 300 ألف جنيه من منزلi.