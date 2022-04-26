تعرف على محاور المؤتمر العلمي بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 29

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، يقيم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته التاسعة العشرين برئاسة الدكتور جمال ياقوت، مؤتمرا علميا تحت عنوان «التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي».

ويهدف المؤتمر لدراسة أثر التطور التكنولوجي على أساليب التجريب في المسرح المعاصر؟، بالإضافة لبحث أثر التكنولوجيا والنظم الرقمية والعوالم الافتراضية على فن الدراما عامة وفنيات العرض المسرحي وعناصره وفنونه المختلفة في مسارح العالم اليوم.

التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي عنوان المؤتمر العلمي

المؤتمر سيحتوي على مجموعة من المحاور البحثية التي تشمل كافة مجالات الإبداع المسرحي كتابًة وعرضًا وأداءًا وتصميمًا وتنفيذًا وتسويقًا، كما يفتح المؤتمر مجالًا واسعًا للمشاركة في كل مجالات الإبداع المسرحي، ويلتزم المهرجان بنشر الأبحاث التي تقبلها لجنة المحكمين في كتاب «أبحاث المهرجان»، كما تتحمل إدارة المهرجان نفقات السفر والإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية لأصحاب الأبحاث المقبولة من الدول العربية والأجنبية.

محاور المؤتمر

المحور الأول يتناول أثر التكنولوجيا على فنيات الكتابة المسرحية المعاصرة «البنيات المشهدية للعالم الافتراضي وفنيات الكتابة بين التأثير والتأثر»، وأثر التكنولوجيا الرقمية علي آليات الإنتاج والتلقي في المسرح العالمي المعاصر .

أما المحور الثاني فسيكون عن حضور التكنولوجيا في سينوغرافيا مسارح العالم اليوم «الماكينة المشهدية ودور التكنولوجيا الحديثة في بناء لغة جديدة لصناع الصورة البصرية»، إلى جانب أنساق الصور المسرحية وتطورها في النظم الرقمية للواقع الافتراضي.

ويتضمن المحور الثالث نظرية العرض المسرحي والمستجدات التكنولوجية الرقمية المعاصرة «تحولات نظرية العرض المسرحي في العروض التي تعتمد علي التكنولوجيا الرقمية»، فضلا عن حدود ومساحات التجريب ارتكازاً علي التكنولوجيا الرقمية في المسرح المعاصر، وأخيرا المحور الرابع سيكون عن سطوة التكنولوجيا على فنون الآداء في المسرح المعاصر «المسرح والفنون الأدائية الرقمية والمخلقة والمتناسجة - آفاق وتحديات المستقبل»، إلى جانب المسرح والعلاقة بين الآلة والجسد، من أنسنة الآلي إلى ابتكار اشكال جديدة مثل السايبورج Cyborg و المسرح الرقمي.

شروط المشاركة في المهرجان

أما عن شروط المشاركة في المؤتمر العلمي بالمهرجان فجميعها معلنة علي الموقع الرسمي للمهرجان وعلي جميع منصاته بالسوشيال ميديا ومرفق بها استمارة تلقي الأوراق البحثية، ويذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنطلق دورته التاسعة والعشرين في اليوم الأول من شهر سبتمبر وتستمر حتي يوم 8 من الشهر نفسه.