غدا.. اجتماع عاجل للتعليم للوقوف على الوضع النهائي لامتحانات نهاية العام

يعقد الدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غداً الإربعاء، اجتماعا مع مديري المديريات للوقوف على الوضع النهائي لاستعداد المدیریات والإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وذلك وفي إطار حرص الوزارة على توحيد الإجراءات، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشئون المعلمين.

اجتماع للتعليم عبر الفيديو كونفراس

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل لجميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، أنه سيتم عقد اجتماع عبر شبكة الفيديوكونفرانس الافتراضية بالمديريات، والإدارات التعليمية غدا الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا، برئاسة وزیرالتعليم.

وحددت وزارة التربية والتعليم الفئات المستهدفة في اجتماع التعليم غداً للاستعدادت النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:-

- مديري المدیریات الإدارات التعليمية.

-وكلاء المديريات التعليمية.

- مديري التعليم العام.

- مديري المراحل.

جدول الصف الأول الثانوي 2022

- يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم السبت الموافق 15 مايو 2022 امتحان الكيمياء والجغارفيا.

- يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

- يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الإثنين الموافق 32 مايو امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 25 مايو امتحان الأحياء.

جدول الصف الثاني الثانوي 2022

- 12 مايو مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 15 مايو امتحان تطبيقات الرياضيات والجغرفيا.

- يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 19 مايو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الأحد الموافق 22 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق.

- الخميس 26 مايو امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.