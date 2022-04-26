 «التعليم» تحدد 7 محظورات في امتحانات الثانوية العامة 2022 وعقوباتها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تواصل استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تعقد يوم 20 يونيو المقبل وحتى 21 من يوليو، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان ودورات المياه، وتوفير أدوات التعقيم داخل اللجان، وحظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، إضافة إلى تحديد محظورات امتحانات الثانوية العامة.

محظورات في امتحانات الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم، محظورات في امتحانات الثانوية العامة 2022، يجب على الطلاب الابتعاد عنها وعدم ارتكابها أثناء سير الامتحانات، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور الآتية وعقوبته، وذلك في إطار ما تقدمه «الوطن»، للقارئ من خدمات على مدار الساعة، وهي:

1- يحظر على الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات.

2- يحظر على الطالب اصطحاب التابلت خاصة أن الامتحانات تعقد ورقيا بنظام البابل شيت.

3- يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، كما أن حيازة وسيلة غش يؤدي لغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

محظورات في امتحانات الثانوية العامة 2022 وعقوباتها

4- يحظر على الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان الامتحانات، بعد اعتماد ورقة المفاهيم.

5- يحظر القيام بطبع أو نشر أو الترويج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها، لأن ذلك يؤدي لمعاقبة الطالب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كما أن الشروع في ذلك يؤدي إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- يحظر دخول الطلاب لجان الامتحانات بدون ارتداء الكمامات الطبية.

7- عدم التخلف على مواعيد الامتحانات التى حددتها الوزارة خاصة فى اختبارات المواد غير المضافة للمجموع.

امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ يوم 20 يونيو

ومن جهته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستبدأ يوم 20 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، على أن تعقد المواد المضافة للمجموع بدءا من يوم 26 من نفس الشهر، وحتى 21 يوليو المقبل، موضحا أنه لا تعديلات على جدول الامتحانات، وأن الأسئلة لا تحتاج للحفظ، بل للفهم، فضلا عن أن الوزارة ستقوم بتنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.