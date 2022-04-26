جميلة جميل تقود حملة لمغادرة تويتر رفضا لاستحواذ إيلون ماسك عليه

أعلنت جميلة جميل الممثلة البريطانية وعارضة الأزياء الشهيرة، مغادرتها موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد استحواذ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عليه، وقادت في الوقت ذاته حملة لمغادرة المشاهير للمنصة.

وقالت إذاعة مونت كارلو الفرنسية في تقرير اليوم، إن إيلون ماسك استحوذ على شركة تويتر بـ44 مليار دولار أمريكي؛ الأمر الذي أثار كثير من الارتياح باعتبار أن ماسك واحدا من داعمي حرية التعبير والرافضين للخطاب على أساس الهوية، لكن فريق آخر يرى أن سيطرته على الموقع تساعد على انتشار الكراهية والتعصب.

جميلة جميل: أخشى أن يتحول توتير للتعصب والكراهية

وكتبت جميلة جميل آخر تغريدة لها عبر موقع توتير، وقالت فيها: «آه لقد حصل على تويتر! أود أن يكون هذا هو آخر ما سأغرده على المنصة».

وأضافت الممثلة البريطانية: «أخشى أن تساهم ما يقال إنه حرية تعبير على المنصة في تحويلها إلى شكل نهائي من الكراهية والتعصب وكراهية النساء.. حظا سعيدا».

الأنظار تتجه إلى ترامب بعد صفقة إيلون ماسك وتويتر

وبمجرد الإعلان عن استحواذ إيلون ماسك على تويتر، اتجهت الأنظار إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإمكانية عودته للمنصة التي حجب منها حسابه عقب اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي في يناير 2021 رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي انتهت بفوز جو بايدن.

لكن ترامب حسم الجدل على الفور، وأكد أنه لن يعود إلى منصة تويتر، ويبقى على المنصة التي أسسها هو، وهي «ريال تروث»، معربا عن ثقته بأن إيلون ماسك يقوم بتحسينات كبيرة في الموقع.

وقال الممثل الأمريكي روب راينر، في وقت سابق، إنه منزعج من إمكانية عودة ترامب إلى منصة تويتر بعد استحواذ إيلوم ماسك عليها، إذ وصف «ترامب» بالمجرم وتساءل ما إذا كان ماسك يسمح لرجل مثل ترامب بالعودة، متهما إياه باستخدام تويتر لنشر خطاب الكذب والمعلومات المضللة التي تستهدف قلب الحكم في الولايات المتحدة، على حد قوله.