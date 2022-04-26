رئيس تويتر: نسعى لإيجاد وقت للموظفين لطرح أسئلة مباشرة على إيلون ماسك

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، باراغ أغراوال، إنّ قيادة تويتر ستسعى لإيجاد وقت للموظفين لطرح أسئلة مباشرة على ماسك، مضيفا أنّه يتوقع قضاء بعض الوقت مع ماسك، وسيخبر الملياردير بالمبادئ التي وجهت قرارات تويتر.

وأثار موظفو تويتر أسئلة بشأن استحواذ إيلون ماسك على الشركة، حيث تساءل الموظفون عما تعنيه الصفقة لتعويضهم، في اجتماع شامل مع الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال ورئيس مجلس الإدارة بريت تايلور.

بيع الشركة إلى Musk مقابل 54.20 دولار للسهم الواحد

ووفقًا لـ المكالمة التي حصلت عليها CNN، بعد أن أعلن مجلس إدارة تويتر التوصل إلى صفقة لبيع الشركة إلى Musk مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد، تنتهي الصفقة بدورة إخبارية مذهلة، حيث أصبح الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX أحد أكبر المساهمين في Twitter، وتم عرض ورفض مقعد في مجلس إدارتها وتقديم عرض لشراء الشركة - كل ذلك في أقل من شهر.

وماسك أغنى رجل مسؤول عن واحدة من أكثر الشبكات الاجتماعية نفوذا، كما يثير تساؤلات كبيرة بشأن كيفية ظهور تغييرات Musk المقترحة على النظام الأساسي، بما في ذلك تخفيف قيود المحتوى.

لا تغييرات كبيرة قبل إغلاق الصفقة

وأخبر أغراوال، الذي كان مسؤولا عن تويتر لمدة 4 أشهر فقط، الموظفين ألا يتوقعوا تغييرات كبيرة قبل إغلاق الصفقة، المقرر أن تحدث قبل نهاية هذا العام، مشيرا الى أنّه لا توجد خطط لأي تسريح للعمال في هذه المرحلة، وأنّ سياسات العمل عن بُعد في Twitter ستستمر حتى إغلاق الصفقة.

وتابع: «من الآن وحتى الختام، سنواصل اتخاذ القرارات كما فعلنا دائما، مسترشدين بالمبادئ التي لدينا، وهذا لا يعني أنّ الأمور لن تتغير، كنت أتحدث عن قيادة التغيير الإيجابي في الشركة، وسأواصل القيام بذلك لأنه يجعلنا أفضل ويجعلنا أقوى بمجرد يتم إغلاق الصفقة، وقد يتم اتخاذ قرارات مختلفة».