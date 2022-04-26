«التموين» تشكل غرفة عمليات للرقابة على المخابز والمنافذ خلال إجازة العيد

شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وأخرى فرعية داخل كل مديرية من مديريات التموين على مستوى المحافظات، وذلك لضبط حركة الأسواق خلال فترة عيد الفطر، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية للمواطنين في المنافذ والمجمعات، فضلا عن متابعة مواعيد عمل فتح المنافذ والمخابز خلال إجازة العيد.

انتظام ضخ السلع للمنافذ

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميا السلع الأساسية لمخازن الجملة بانتظام، وذلك لعدد 1500 مخزن جملة تنتشر على مستوى الجمهورية، وتمد منافذ صرف البقالين بالسلع التموينية لصرف المقررات للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

ويتزامن موعد صرف تموين شهر مايو مع أيام عيد الفطر المبارك، إذ تبلغ عمليات الضخ اليومي التالي: 4000 طن سكر و3000 طن زيت و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة.

حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية

فيما قررت مديريات التموين على مستوى المحافظات تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق خلال فترة عيد الفطر لضبط المخالفين، فضلا عن تشديد الرقابة على بيع السلع مجهولة المصدر، كما تتابع الحملات التفتيشية أيضا مواعيد عمل المخابز لصرف العيش البلدي للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية.

وتعود المخابز البلدية لطاقة عملها من 5 صباحا وحتى 5 مساء، وهي المواعيد المعتادة قبل شهر رمضان، فضلا عن الرقابة على منافذ صرف السلع والتي تبلغ 40 ألف منفذ بقال تمويني و6700 منفذ مشروع جمعيتي و1300 فرع مجمع استهلاكي للتأكد من ضخ السلع بوفرة للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات ستتابع توافر كل احتياجات المواطينين من الخبز المدعم والسلع طوال فترة إجازة عيد الفطر.