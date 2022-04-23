أصل الديوان| مسرح المنصورة القومي.. قصر حرم أفندينا في الدقهلية

يعد مسرح المنصورة أو «أوبرا المنصورة»، أحد أهم المباني المسجلة بالتنسيق الحضاري كمبنى تراثي ذي قيمة أثرية، ويقع المني في الجهة المواجهة لمديرية أمن الدقهلية، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1869م، كأحد ملحقات قصر «أمينة هانم إلهامي»، زوجة الخديوي توفيق، ثم خُصص لـ«أوبرا المنصورة»، عام 1889، ويتسع لـ650 مشاهدًا، وفي عام 1902 أمرت زوجة أفندينا، بإعادة تصميم المبنى وإدخال بعض التعديلات.

تاريخ مسرح المنصورة

ووفقا للنائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن» شهد مسرح المنصورة القومي أعمال رواد الفن المصري الحديث، حيث وقف على خشبته الشيخ سلامة حجازي وعلي الكسار وجورج أبيض، وقدم يوسف وهبي عرضا مسرحيا عليه لمدة موسم كامل، كما شهد عدة حفلات غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم في الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات.

ومن بين الفنانين الذين قدموا أعمالهم على هذا المسرح الفنان محمد صبحي، الفنان يوسف شعبان، وتم إعادة افتتاح مسرح المنصورة القومي في العيد القومي للدقهلية في 7 مايو 1964.

انفجار إرهابي يتسبب في تضرر مسرح المنصورة

وفي 2013 وقع انفجار إرهابي غاشم استهدف مبنى مديرية أم الدقهلية المجاورة للمسرح فألحق الانفجار أضرارا جسيمة بالمبنى والمسرح العريق.

وصباح الحادث أصدر رئيس حي غرب قرارا بإزالة المبنى نظراً للخطورة الداهمة بغية إخلاء المسئولية تجاه المبنى على الرغم من تماسكه وحاجته إلى ترميم الواجهة فقط وفقا للمتخصصين.

وعلى الفور تدخل عدد من المثقفين، وقرر وزير الثقافة آنذاك الدكتور صابر عرب، تشكيل لجنة يوم 25 ديسمبر 2013 من جامعة المنصورة لكتابة تقريرا فنيا عن المبنى، وإسناد الأمر لإحدى الشركات لترميم المبنى بجانب مديرية الأمن وعلقت لوحة الترميم، وتخطط وزارة الثقافة لترميم المسرح وعودته كمنارة للثقافة في المدينة وإقليم الدلتا.