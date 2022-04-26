بعد فاتن أمل حربي.. متى يتعرض الحضور للحبس أو الطرد من المحكمة؟

تعرضت الفنانة نيللي كريم خلال مسلسل فاتن أمل حربي، للحبس لمدة 24 ساعة من قبل القاضي بسبب أسلوبها، بعد اعتراضها على قانون الأحوال الشخصية، ووصفة بالظالم، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تخص المرأة بعد الطلاق، ومنها قوانين الأحوال الشخصية، ومحاكم الأسرة.

قواعد انعقاد الجلسات

بعد واقعة تهديد القاضي للمدعية ومحاميها في مسلسل فاتن أمل حربي، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، قواعد انعقاد الجلسات، وقواعد إدارة جلسات المحاكم ومتى يتعرض الحضور للحبس أو الطرد:

حبس 24 ساعة لمن لا يلتزم بقواعد المحكمة

قال المحامي علي حمودة، إن جلسات المحكمة لها قواعد، ومن حق القاضي حبس أي طرف من الأطراف أو أي شخص من الحضور إن لم يلتزم بقواعد هيئة المحكمة أو الجلسات 24 ساعة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وما تنص عليه المادة رقم 243، التي تتيح لرئيس المحكمة طرد أو حبس من يخل بالنظام وذلك بغرض إدارة الجلسة وضبتها.

وأوضح المحامي علي حمودة، أن القرار يكون تأديبا لمن لم يحترم قواعد المحكمة أو يهين هيئة المحكمة أو يعترض على أي قوانين، ويكون الحبس لمدة 24 ساعة فقط، ويحق أيضًا لرئيس المحكمة منع الأشخاص عن الحديث، وطرد أي شخص ليس طرفًا في القضية سواء من أهالي الأطراف أو الدفاع في حال عدم الإخلال بنظام المحكمة.

وأشار إلى أن معظم حالات الحبس تحدث في محكمة الجنح أو خلال النظر في قضايا تخص الإرهاب أو الجرائم الكبرى، وعادة ما يتعرض بعض الحضور سواء من الأهالي أو الدفاع أو الإعلاميين للحبس 24 ساعة؛ وذلك في حالة إهانة القانون أو الإخلال بضوابط المحكمة.

وأضاف أنه من النادر أن تحدث في محاكم الأسرة، وتكون سيدة من بين 2000 سيدة؛ لأن محكمة الأسرة يلجأ إليها الشخص سواء امرأة أو رجل ليطالب بحقوقه، فتلجأ السيدة لتطالب بنفقتها أو مسكن لأطفالها أو حتى الطلاق للضرر أو الخلع أو حقها في الولاية التعليمة، كما ورد بمسلسل فاتن أمل حربي، والعديد من القضايا التي تقيمها المرأة ضد زوجها أو طليقها، وعادة ما يكون السبب وراء حبس أحد الحضور في الجلسة هو عدم علمه بقواعد المحكمة.