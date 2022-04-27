حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 27-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مواليد برج الميزان، أنهم يمتلكون شخصية اجتماعية مميزة وقوية وجذابة، محبوبين للغاية، يتصفون باللباقة والدبلوماسية الشديدة، كما لديهم القدرة الكبيرة على تكوين العديد من الصداقات مع مختلف الشخصيات.

من الأكثر الأمور والمواقف التي تتسبب في غضب مواليد برج الميزان، تعرض الأشخاص المحيطين به للظلم أو الإساءة، ولديه المقدرة على الدفاع عن الشخص المظلوم، كما أنه شديد العصبية وسريع الانفعال، والتجاهل وعدم الاهتمام أو الإنصات لحديثه تعتبر من أكثر الأشياء التي تثير غضبه.

وتستعرض «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الميزان على الصعيدين العملي والعاطفي، وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

وقالت خبيرة الأبراج، إن الشمس وعطارد في منزل المدخرات لمواليد برج الميزان اليوم، الأمر الذي يساعد على التخطيط لإنتاج أعمال جيدة ومدهشة بكل طاقة ونشاط.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

وأوضحت أن فينوس بمنزل برج الميزان السادس مما يساعد على التعامل مع مختلف المشاكل بموضعية تامة وحيادية، فضلا عن إدارة الأمور الحياتية المختلفة بحكمة واتزان.